Italia per la seconda volta fuori dai mondiali. Sconfitta contro la Macedonia

clamoroso al barbera

PALERMO Per la seconda volta l’Italia è fuori dai mondiali. Fatale la sconfitta in extremis con la Macedonia del Nord. Gli azzurri di Mancini escono battuti 1-0 al Barbera di Palermo. A tempo quasi scaduto risulta decisivo un gol di Trajkovski. Una disfatta per gli azzurri che hanno gestito la gara, attaccato ma senza riuscire a fare male alla Macedonia che con un tiro in porta al 92esimo minuto ha chiuso i giochi. Nell’altra sfida valida per il play-off trionfa il Portogallo, che si impone per 2-1 contro la Turchia. La sfida tra le due nazionali vincitrici andrà in scena martedì dove si deciderà chi potrà staccare uno degli ultimi biglietti per i mondiali in Qatar.