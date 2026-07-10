Mercato immobiliare, nel 2025 compravendite in crescita del +9,4%. Cosenza si conferma in testa

i dati

COSENZA L’Associazione Nazionale Agenti Immobiliari e Mediatori Creditizi (Anama) Confesercenti della provincia di Cosenza ha analizzato i dati ufficiali dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate relativi all’andamento del settore residenziale in Calabria nel 2025. L’analisi è stata curata da Marco Butera, vicepresidente Anama Confesercenti della provincia di Cosenza e Delegato OMI per Confesercenti Cosenza.

I dati confermano un mercato immobiliare regionale in decisa crescita e una ritrovata dinamicità del comparto. Nel corso del 2025 in Calabria sono state registrate 17.991 compravendite residenziali normalizzate (NTN), con un incremento del 9,4% rispetto al 2024.

La provincia di Cosenza si conferma il principale mercato immobiliare della regione, concentrando circa il 46% delle compravendite complessive. Nel 2025 sono state registrate 8.267 transazioni normalizzate, con una crescita del 9,5% rispetto all’anno precedente. Seguono la provincia di Catanzaro, che rappresenta il 19,4% del mercato regionale, la Città Metropolitana di Reggio Calabria con il 18,9%, mentre Crotone e Vibo Valentia incidono ciascuna per circa l’8% del totale delle compravendite regionali.

Una crescita generalizzata

L’analisi evidenzia una crescita generalizzata delle compravendite in tutte le province calabresi. Particolarmente rilevante è il risultato della provincia di Vibo Valentia, che registra un incremento del 18,3%, seguita da Cosenza (+9,5%), Catanzaro (+9,1%), Crotone (+9,0%) e Reggio Calabria (+6,4%).

Sul fronte delle quotazioni, il mercato regionale si caratterizza per una sostanziale stabilità dei valori. Nella città di Cosenza si registra una lieve flessione delle quotazioni medie (-2,8%), mentre nel resto della provincia i prezzi mostrano una sostanziale tenuta (+0,5%). Nel complesso, il mercato immobiliare cosentino continua a distinguersi per livelli di prezzo competitivi e per la capacità di attrarre sia famiglie alla ricerca della prima abitazione sia investitori interessati al settore residenziale.

Tra i principali fattori che hanno sostenuto la crescita del mercato nel corso del 2025 si evidenzia il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, favorito dalla progressiva riduzione dei tassi di interesse. Questo scenario ha consentito a un numero crescente di famiglie di tornare sul mercato e ha contribuito a rafforzare la domanda abitativa.

Anche il mercato delle locazioni continua a mostrare segnali di forte vivacità. La domanda di immobili in affitto rimane elevata in gran parte del territorio regionale, mentre l’offerta continua a risultare insufficiente rispetto alle esigenze del mercato. Tale squilibrio contribuisce a sostenere i canoni di locazione e conferma il crescente interesse degli investitori verso gli immobili destinati alla locazione.

“I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare confermano che il settore residenziale continua a rappresentare uno dei principali indicatori della fiducia delle famiglie e della capacità di investimento del territorio. La crescita registrata nel 2025 dimostra la solidità del mercato immobiliare calabrese e consente di guardare con moderato ottimismo all’evoluzione del comparto nei prossimi mesi”, dichiara Marco Butera, vicepresidente Anama Confesercenti della provincia di Cosenza e Delegato OMI per Confesercenti Cosenza.