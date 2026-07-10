Rafforzamento organici alla polizia di Catanzaro, sindacati soddisfatti dopo l’annuncio di Ferro

la nota

CATANZARO I segretari generali provinciali di Catanzaro del Siulp, Sap e Fsp Polizia di Stato, Andrea Sirianni, Sergio Riga e Rocco Morelli, esprimono “viva soddisfazione per quanto dichiarato dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, in merito all’assegnazione di 139 nuovi poliziotti alla Calabria, nell’ambito del piano nazionale di potenziamento degli organici della Polizia di Stato”. L’annunciata destinazione di 13 nuovi operatori alla Questura di Catanzaro, “unitamente al significativo rafforzamento delle altre province calabresi e, in particolare, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che da anni richiede maggiori risorse umane per garantire una più efficace attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità”, spiegano. I Segretari Generali Provinciali evidenziano come il “rafforzamento degli organici costituisca una risposta alle reiterate richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali di Polizia, che quotidianamente rappresentano le difficoltà operative del personale chiamato ad assicurare sicurezza ai cittadini, spesso in condizioni caratterizzate da croniche carenze di organico”. I segretari generali provinciali ribadiscono che “investire nella Polizia di Stato significa investire nella sicurezza dei cittadini, nella legalità e nella capacità dello Stato di garantire una presenza sempre più efficace sul territorio. Per questo motivo esprimono apprezzamento per l’impegno manifestato dal Sottosegretario Wanda Ferro, auspicando che il percorso di rafforzamento degli organici e dei presidi di polizia prosegua con determinazione anche nei prossimi provvedimenti ministeriali”, concludono. (Ansa)