Amministrative Cosenza, i distinguo di “un” Pd su Caruso. «Il patto del 2021 si è rotto»

verso il voto 2027

COSENZA Si potrebbe dire – semplificando all’osso – che la campagna elettorale di Franz Caruso sindaco bis nel 2027 sia iniziata a Napoli nel giorno del battesimo “ufficiale” del campo largo a trazione Schlein-Conte, dopo la foto descamisada dei 4 leader nazionali in un pub romano. Il primo cittadino di Cosenza non ha usato, ma questa non è una novità, mezze parole o ammiccamenti: «Cosenza non può tornare indietro. Ha bisogno di continuare a essere protagonista di una stagione di crescita, inclusione e sviluppo. Il cambiamento non si racconta: si costruisce. E noi continueremo a costruirlo, insieme». Come dire che le battaglie nazionali saranno le stesse di quelle locali, al netto dei distinguo che a livello “micro” occorre fare come sempre rispetto al “macro” delle politiche.

Il messaggio di Caruso – che vi abbiamo raccontato qui – viene rilanciato nelle ore in cui il futuribile campo largo alla cosentina, quel laboratorio che fece di Cosenza una mosca bianca in una Calabria in virata a destra così come sarebbe stata nel 2022 l’Italia di Giorgia Meloni, un lustro dopo si interroga sul suo futuro.

Lo scenario aggiornato, e anche qui semplificato: al momento abbiamo un candidato uscito da tempo allo scoperto e al lavoro già con 6 liste (Giacomo Mancini), un candidato in absentia (Francesco De Cicco) e un altro aleatorio (Francesco Alimena), uno che continua a smentire la discesa in campo (Sergio Mazzuca) e uno non pervenuto (centrodestra).

Ma siccome in politica la forma è sostanza, le dichiarazioni degli esponenti dei partiti a volte tracciano la rotta, pur a distanza di mesi dall’approdo delle urne (il voto è comunque più vicino di quanto sembri, se si pensa che dopo l’estate già iniziata il tempo correrà a velocità doppia). A Cosenza per parlare del nuovo ospedale, ciò che sembra essere già da oggi il tema principale della prossima campagna elettorale per le Amministrative di primavera tra Crati e Busento, Carlo Guccione non si è sottratto alle domande del Corriere della Calabria sulle prospettive del centrosinistra di cui fa parte: «L’assemblea degli iscritti del circolo – ha risposto l’ex consigliere regionale oggi membro della direzione nazionale dem – valuterà l’operato della giunta Caruso, il responsabile nazionale dell’organizzazione Igor Taruffi ha imposto agli iscritti di anteporre su tutto il voto a Cosenza nel 2027, vediamo cosa succede in queste 2 settimane. Tra federazione e circolo si aprirà una discussione al nostro interno per andare oltre» ha chiosato facendo intravedere delle improbabili schiarite tra i “due Pd” cosentini al momento preda della più smaccata incomunicabilità. Su una cosa Guccione non sembra però retrocedere: «Nell’ultimo rimpasto di giunta si è rotto il patto iniziale del 2021, quello tra le tre liste Pd, Socialisti e nomi del sindaco: ora non si possono tacere i problemi nei rapporti interni a quella coalizione che ha permesso a Caruso di vincere».

Rosi Caligiuri, segretaria dell’unico circolo dem cittadino rimasto rispetto ai 4 dei tempi d’oro, preferisce glissare sul Pd bifronte («di Pd a Cosenza ce n’è solo uno!») ma la politica la mastica quindi sa di cosa stiamo parlando, però anche lei non si sottrae al timing che porta al 2027: «Ci saranno riunioni nel campo largo – un termine che non mi piace tanto, peraltro – ma non ci siamo soltanto noi, in futuro bisognerà includere anche realtà civiche del centrosinistra che potranno dare una nuova linfa ed entusiasmo rispetto al 2021». De Cicco e i 5 Stelle (che allora non raggiunsero il quorum a differenza di Bianca Rende con i suoi 1800 voti di lista e 4600 di coalizione) sono avvertiti, il tempo appunto ci dirà se risponderanno alle sirene dem. (EFur)

Nella foto i festeggiamenti nel giorno della vittoria al ballottaggio di Franz Caruso, 18 ottobre 2021, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi; alla destra del sindaco Maria Locanto, attuale vice dal febbraio 2025

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