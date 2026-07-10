Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

verso il voto 2027

Amministrative Cosenza, i distinguo di “un” Pd su Caruso. «Il patto del 2021 si è rotto»

Dal circolo Zuccarelli, dove Guccione pensa già al 2027, anche la proposta di includere nel campo largo realtà civiche di centrosinistra

Pubblicato il: 10/07/2026 – 19:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Amministrative Cosenza, i distinguo di “un” Pd su Caruso. «Il patto del 2021 si è rotto»
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Si potrebbe dire – semplificando all’osso – che la campagna elettorale di Franz Caruso sindaco bis nel 2027 sia iniziata a Napoli nel giorno del battesimo “ufficiale” del campo largo a trazione Schlein-Conte, dopo la foto descamisada dei 4 leader nazionali in un pub romano. Il primo cittadino di Cosenza non ha usato, ma questa non è una novità, mezze parole o ammiccamenti: «Cosenza non può tornare indietro. Ha bisogno di continuare a essere protagonista di una stagione di crescita, inclusione e sviluppo. Il cambiamento non si racconta: si costruisce. E noi continueremo a costruirlo, insieme». Come dire che le battaglie nazionali saranno le stesse di quelle locali, al netto dei distinguo che a livello “micro” occorre fare come sempre rispetto al “macro” delle politiche. 
Il messaggio di Caruso – che vi abbiamo raccontato qui – viene rilanciato nelle ore in cui il futuribile campo largo alla cosentina, quel laboratorio che fece di Cosenza una mosca bianca in una Calabria in virata a destra così come sarebbe stata nel 2022 l’Italia di Giorgia Meloni, un lustro dopo si interroga sul suo futuro.
Lo scenario aggiornato, e anche qui semplificato: al momento abbiamo un candidato uscito da tempo allo scoperto e al lavoro già con 6 liste (Giacomo Mancini), un candidato in absentia (Francesco De Cicco) e un altro aleatorio (Francesco Alimena), uno che continua a smentire la discesa in campo (Sergio Mazzuca) e uno non pervenuto (centrodestra). 
Ma siccome in politica la forma è sostanza, le dichiarazioni degli esponenti dei partiti a volte tracciano la rotta, pur a distanza di mesi dall’approdo delle urne (il voto è comunque più vicino di quanto sembri, se si pensa che dopo l’estate già iniziata il tempo correrà a velocità doppia). A Cosenza per parlare del nuovo ospedale, ciò che sembra essere già da oggi il tema principale della prossima campagna elettorale per le Amministrative di primavera tra Crati e Busento, Carlo Guccione non si è sottratto alle domande del Corriere della Calabria sulle prospettive del centrosinistra di cui fa parte: «L’assemblea degli iscritti del circolo – ha risposto l’ex consigliere regionale oggi membro della direzione nazionale dem – valuterà l’operato della giunta Caruso, il responsabile nazionale dell’organizzazione Igor Taruffi ha imposto agli iscritti di anteporre su tutto il voto a Cosenza nel 2027, vediamo cosa succede in queste 2 settimane. Tra federazione e circolo si aprirà una discussione al nostro interno per andare oltre» ha chiosato facendo intravedere delle improbabili schiarite tra i “due Pd” cosentini al momento preda della più smaccata incomunicabilità. Su una cosa Guccione non sembra però retrocedere: «Nell’ultimo rimpasto di giunta si è rotto il patto iniziale del 2021, quello tra le tre liste Pd, Socialisti e nomi del sindaco: ora non si possono tacere i problemi nei rapporti interni a quella coalizione che ha permesso a Caruso di vincere».
Rosi Caligiuri, segretaria dell’unico circolo dem cittadino rimasto rispetto ai 4 dei tempi d’oro, preferisce glissare sul Pd bifronte («di Pd a Cosenza ce n’è solo uno!») ma la politica la mastica quindi sa di cosa stiamo parlando, però anche lei non si sottrae al timing che porta al 2027: «Ci saranno riunioni nel campo largo – un termine che non mi piace tanto, peraltro – ma non ci siamo soltanto noi, in futuro bisognerà includere anche realtà civiche del centrosinistra che potranno dare una nuova linfa ed entusiasmo rispetto al 2021». De Cicco e i 5 Stelle (che allora non raggiunsero il quorum a differenza di Bianca Rende con i suoi 1800 voti di lista e 4600 di coalizione) sono avvertiti, il tempo appunto ci dirà se risponderanno alle sirene dem. (EFur)

Nella foto i festeggiamenti nel giorno della vittoria al ballottaggio di Franz Caruso, 18 ottobre 2021, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi; alla destra del sindaco Maria Locanto, attuale vice dal febbraio 2025

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
amministrative cosenza
campo largo cosenza
carlo guccione su franz caruso
circolo pd cosenza
franz caruso candidato sindaco cosenza 2027
giacomo mancini candidato sindaco cosenza 2027
i distinguo di “un” Pd su Caruso
pd cosenza
Primo piano
Rosi Caligiuri
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x