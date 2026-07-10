Sbloccati i 19 milioni di euro destinati a tutti i Comuni della Provincia di Vibo Valentia – L’ELENCO

DAI TERRITORI

LAMEZIA TERME “La Regione Calabria ha convocato tutti i 50 Comuni beneficiari dei 19 milioni di euro complessivi frutto di un mio emendamento alla scorsa Legge di Bilancio. Il 22 luglio verranno infatti firmate le convenzioni con gli enti locali e si potrà quindi procedere ad appaltare i lavori. Un momento che tutti attendevamo sta finalmente arrivando, e non posso negare di essere estremamente felice per questo risultato”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, annunciando l’ultimo step di un iter lungo, frutto di un lavoro parlamentare determinato che ha portato agli enti locali del Vibonese, e quindi a tutta la cittadinanza che sarà beneficiaria ultima degli interventi, una mole di finanziamenti di assoluto rilievo per realizzare opere pubbliche. “Da parte mia – conclude Mangiavalori – continuerò a seguire da vicino il dossier, convinto che la collaborazione e la partecipazione di tutti, indistintamente dal colore politico di ognuno, sia la vera chiave per risollevare un territorio bellissimo come il nostro che merita tutta l’attenzione possibile”.