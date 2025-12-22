Cosenza, il 2026 di Franz Caruso: rimpasto, candidatura alle Provinciali e ricandidatura a sindaco

palazzo dei bruzi

COSENZA «Ho dato disponibilità a candidarmi alle Provinciali». Incassa e rilancia, Franz Caruso. E chiude il 2025 annunciando un 2026 all’insegna delle sfide. Anzitutto il rimpasto di giunta per chiudere la partita a Palazzo dei Bruzi – «Non ho riscontrato problemi nella maggioranza, le assenze in Consiglio sono giustificate e comunque io nono sono ricattabile» ha assicurato al Corriere della Calabria a margine degli auguri di Natale coi giornalisti – poi soprattutto la candidatura a presidente della Provincia. Non solo: «Se il consuntivo al comune sarà positivo, sono pronto anche a continuare questa esperienza, mentre non sono favorevole al terzo mandato».

Messaggi nella bottiglia per quei pezzi di centrosinistra (Pd in primis) cittadino che da mesi – e con una accelerazione dopo la batosta del campo largo alle Regionali – tentano di “impallinare” il sindaco. La battuta sull’assenza (ingiustificata, almeno formalmente) di Alimena all’ultimo consiglio causa influenza («Può capitare che ci siano delle defezioni soprattutto in un periodo in cui è diffusa l’influenza, e magari ci sono anche dei mal di pancia») sarà anche una boutade ma in politica l’ironia non è mai fine a se stessa. E comunque il consigliere espressione dell’ala critica dei dem cosentini – quella che fa capo a Nicola Adamo, Enza Bruno Bossio e il circolo “Zuccarelli” – non era presente neanche stamattina.

La nuova giunta nella calza della Befana

«La giunta sicuramente sarà completata all’inizio del nuovo anno. Ancora non sono state pubblicate le graduatorie dei nuovi dirigenti – chiarisce Caruso – ma con il quadro completo, completerò anche la giunta». Il nuovo esecutivo è annunciato entro la befana o al massimo poco dopo.

Oltre ai temi politici, il sindaco non si sottrae a quelli più prettamente attuali e legati alla cronaca: a proposito di microcriminalità parla di «episodi che non preoccupano, sono sporadici. Siamo top in materia di sicurezza – chiosa –, certo ci sono segnali che vanno colti, dobbiamo intervenire per emarginare questi fenomeni, non possiamo girare la testa dall’altra parte». (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato