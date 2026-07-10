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l’incontro a napoli

Caruso a Napoli con i leader del campo largo: «Costruiamo l’alternativa anche a Cosenza» – VIDEO

Il primo cittadino bruzio dopo l’evento a Napoli: «La nostra città non può tornare indietro».

Pubblicato il: 10/07/2026 – 18:30
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Caruso a Napoli con i leader del campo largo: «Costruiamo l’alternativa anche a Cosenza» – VIDEO
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COSENZA Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha preso parte a Napoli all’incontro con gli esponenti del “campo largo”, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il primo cittadino ha illustrato i temi al centro dell’incontro e le linee guida dell’azione amministrativa: «A Napoli abbiamo lanciato un messaggio chiaro: costruire un’alternativa credibile per un’Italia più giusta, fondata su lavoro, diritti, difesa della Costituzione, valorizzazione del Sud e lotta alle disuguaglianze», ha dichiarato Caruso, collegando gli obiettivi nazionali al contesto locale: «Quella battaglia è la stessa che ogni giorno portiamo avanti a Cosenza. Perché una città cambia davvero quando si governa con coraggio, competenza e responsabilità». Nel suo intervento, Caruso ha sottolineato la necessità di proseguire il percorso intrapreso nel capoluogo bruzio, escludendo ipotesi di inversioni di rotta: «Cosenza non può tornare indietro. Ha bisogno di continuare a essere protagonista di una stagione di crescita, inclusione e sviluppo». Il sindaco ha concluso ribadendo l’impegno della coalizione: «Il cambiamento non si racconta: si costruisce. E noi continueremo a costruirlo, insieme».

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