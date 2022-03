Italia Viva nomina i vertici provinciali e cittadini – I NOMI

Gli incarichi

COSENZA «Italia Viva rilancia la propria presenza in Calabria con i nuovi coordinatori provinciali e cittadini». A comunicarlo sono i presidenti nazionali Teresa Bellanova ed Ettore Rosato che assieme al coordinatore regionale Ernesto Magorno hanno provveduto alle nomine.

A Cosenza i nuovi coordinatori provinciali saranno Davide Lauria ed Annunziata Paese, a Vibo Valentia assieme a Giuseppe Condello ci sarà Mariella Calogero. In provincia di Catanzaro il nuovo coordinatore sarà Francesco Mauro, mentre a Crotone accanto ad Antonio Castiglione ci sarà Daniela Ventura.

Oltre al rinnovo dei coordinamenti provinciali anche la nomina dei coordinamenti cittadini di Cosenza, Rende e Crotone. A Cosenza, Giuseppina Carricato sarà la coordinatrice del capoluogo assieme a Francesco Tarantino mentre Domenico Ziccarelli e Antonietta Feola si occuperanno della città di Rende. A Crotone città Italia Viva sarà coordinata da Eleonora Stasi e Ugo Pugliese.

«Rafforzato il radicamento sul territorio»

«Con queste scelte, Italia Viva rafforza il proprio radicamento e intende rilanciare la propria azione politica in questa terra ricca di opportunità che ha solo bisogno di essere valorizzata come merita. Il mix tra esperienza amministrativa e nuove energie che siamo riusciti a realizzare ci consentirà di esprimere al meglio il senso del nostro impegno per la Calabria», hanno concluso i presidenti.