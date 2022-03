Camera Commercio di Crotone, Papa Francesco riceve il commissario

la visita

CROTONE Il commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, è stato ricevuto da Papa Francesco, a seguito di richiesta di incontro concordata

con la curia locale, nella persona del vescovo mons. Angelo Raffaele Panzetta. Lo riferisce un comunicato dell’ente camerale.

«L’incontro con il Santo Padre – ha affermato Pugliese – è stato molto emozionante e si è svolto in un clima cordiale. Papa Francesco ha ascoltato con molto interesse la tematica portata alla sua attenzione, ossia la difficilissima situazione in cui versa il territorio crotonese. Abbiamo chiesto espressamente che, come già avvenne nel 1984 con la visita di Giovanni Paolo II in occasione della chiusura annunciata delle grandi fabbriche, possa venire in visita in città facendosi carico del grido di aiuto del nostro territorio, già provato da oltre un ventennio da una forte crisi industriale e da una mancata programmazione». «Il Santo Padre ha poi manifestato apprezzamento – è detto nel comunicato – per i doni consegnati: una icona di argento della Madonna omaggiata dalla Gioielleria Vallone, di un quadro in legno intagliato donato dall’ impresa Falegnameria Andracchio del maestro Vincenzo Andreacchio, di un Capo di Cristo offerto dall’impresa Il Vicolo delle Ceramiche del maestro Emanuel Vizzacchero, nonché di un pallone da calcio con gli autografi dei calciatori del Crotone ed una maglia a lui intestata donati dalla Società F.C. Crotone Calcio presieduta da Gianni Vrenna. In occasione della visita il Commissario Pugliese ha consegnato al Papa anche una copia della pubblicazione Polos, unico Osservatorio Socio Economico della provincia di Crotone, giunto alla XXVa edizione, la fotografia oggettiva delle reali condizioni del territorio crotonese, da cui è partita la richiesta al Papa di recarsi in visita a Crotone».