Gossip sulla coppia di Arcore, Marta Fascina incinta di Berlusconi. Da Forza Italia: «Fake news»

La bomba

ARCORE Marta Fascina, la 32enne deputata forzista di origini calabresi e compagna del leader azzurro Silvio Berlusconi, sarebbe incinta dell’ex premier. A rilanciare la notizia il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Un gossip che però è stato bollato come “fake news” da fonti qualificate di Forza Italia rilanciate dal Corriere della Sera. «Questi sono matti» è il primo, incredulo ma eloquente commento che trapela dall’entourage dell’ex premier.

Un tam tam che che era arrivato a pochi giorni dalle “non-nozze” tra i due a “Villa Gernetto”, a Lesmo nella Brianza.

Dunque l’86enne leader di Forza Italia non diventerà padre (almeno per il momento) per la sesta volta. Infatti dai precedenti legami, Berlusconi ha già avuto cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Berlusconi è già da tempo, inoltre nonno di ben 12 nipoti: due avuti da Marina, tre da Pier Silvio, quattro da Barbara, due da Eleonora e poi il piccolo Emanuele Silvio, l’erede che Luigi ha avuto dalla moglie Federica Fumagalli nell’autunno 2021.