Incendio con metodo mafioso, calabrese in carcere a Brescia

BRESCIA Deve scontare ancora 3 anni e 3 mesi per l’incendio di numerosi veicoli commesso insieme ad altre due persone a cui è stato contestata l’aggravante del metodo mafioso. I Carabinieri della Stazione di Gavardo (Brescia) hanno arrestato un 48enne calabrese con precedenti penali su mandato della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia e lo hanno portato nel carcere di Canton Mombello per scontare il resto della pena. L’uomo è stato condannato per il reato di danneggiamento dopo l’incendio autoarticolati, trattori stradali e rimorchi frigoriferi commesso a Seriate (Bergamo) il 6 dicembre 2015.