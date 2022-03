Assipan, Tassone eletto presidente nazionale

L’incarico

CATANZARO Antonio Tassone, 40-enne imprenditore catanzarese, nel corso della Assemblea elettiva tenutasi a Roma Domenica 27 Marzo è stato eletto per acclamazione Presidente Nazionale di Assipan- Confcommercio, la Federazione più rappresentativa dei Panificatori italiani.

«Sono veramente orgoglioso della fiducia che i colleghi della Assemblea hanno voluto riporre nella mia persona – commenta Tassone – seppure il più giovane fra tutti i componenti. Un importante segnale di cambiamento che lancia un chiaro messaggio della volontà di rinnovamento della Federazione dei Panificatori. L’attuale contesto economico e sociale ha determinato una profonda rivisitazione anche del modello della rappresentanza e la nostra Federazione dovrà obbligatoriamente attraversare una fase di rinnovamento della propria visione strategica».

«L’avvento dei social, la digitalizzazione, la globalizzazione, l’automazione, i nuovi modelli di consumo – aggiunge – sono fenomeni che incidono quotidianamente nella gestione delle nostre imprese e non è immaginabile che il nostro settore, anche se profondamente legato all’artigianalità, possa non esserne intaccato. Questa elezione giunge tra l’altro in un momento assai critico per la Nostra Categoria. Alle crisi economica dovuta alla Pandemia si è associato uno shock del mercato di quasi tutti i fattori produttivi e molti Panificatori Italiani stanno affrontando mesi drammatici e si respira un generale clima di sconforto e sfiducia. Tra i compiti della nuova Consigliatura vi sarà sicuramente quello di adoperarsi per salvaguardare la esistenza di molte imprese tutelandone in ogni sede gli interessi».

«Sarà una sfida entusiasmante – conclude Tassone – alla quale mi dedicherò con senso di responsabilità e pieno impegno e sono convinto che tutti i componenti del Consiglio Nazionale mi affiancheranno con spirito di servizio e proattività. Un particolare ringraziamento a tutti gli amici e colleghi della Provincia di Catanzaro che mi hanno spinto e sostenuto nella scelta di candidarmi e che con il loro appoggio mi hanno reso ancor più determinato».