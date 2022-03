Nuovo ospedale di Cosenza, Caracciolo: «Sia ubicato a Montalto Uffugo»

Il dibattito

MONTALTO UFFUGO L’ubicazione del nuovo ospedale di Cosenza nell’area urbana è al centro di una lettera che il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo ha inviato al presidente della Regione, al rettore dell’Unical, al presidente della Provincia di Cosenza ed ai sindaci di Cosenza, Rende e San Vincenzo la Costa, a cui chiede un incontro.

«La trasformazione in atto nell’area tra Rende e Montalto Uffugo a ridosso dell’Unical – scrive Caracciolo – con la realizzazione del nuovo svincolo autostradale e opere complementari, e della fermata ferroviaria, induce a valutare l’opportunità di realizzare proprio in questo contesto territoriale il nuovo nosocomio. Tra l’atro, la presenza del nuovo ospedale, in un territorio posto nelle vicinanza dell’Università potrebbe costituire una spinta e un motivo ulteriore per proporre l’attuazione del corso di studi della facoltà di Medicina e Chirurgia».

Il sindaco di Montalto, nell’invitare alla riflessione, «scevro da visioni campanilistiche ma semplicemente orientato alla garanzia di una maggiore efficienza dei servizi ai cittadini di tutta la Provincia», invita all’incontro fissato per venerdì 22 aprile alle 18 in municipio.