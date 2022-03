Pec di Amaco al Comune di Cosenza: «No agli ammortizzatori? Suggerisca una soluzione»

la risposta

COSENZA L’Amaco ha comunicato l’intenzione di far ricorso agli ammortizzatori sociali, il 28 febbraio con una Pec, inviata al sindaco di Cosenza Franz Caruso, all’assessore Damiano Covelli e all’assessore al Bilancio, Francesco Giordano. La conferma arriva direttamente dall’Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina in una ulteriore Pec, questa volta inoltrata anche alle sigle sindacali. «Si coglie l’occasione per rappresentare, ancora una volta – si legge – che l’attuale crisi dell’Amaco è conseguenza diretta del crollo dei corrispettivi dovuto alla pandemia — che ha generato ammanchi per 1.694.000 euro tra il 2020 e il 2021— e deIl’espIosione dei costi di carburante, con una spesa che passerà dai circa 515.000 euro del 2021 agli oltre 1,5 milioni di euro del 2022 (la spesa dell’anno corrente sarebbe stata superiore ai 3 milioni di euro — e dunque insostenibile — se non si fosse messa in campo una miracolosa riconversione del parco autobus e non si fossero ridotti i servizi). A fronte di tutto ciò, l’Azienda ha incassato ristori per 70.000 euro e ha ottenuto risparmi con il ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2020 pari a 500.000 euro». «È inutile – si legge ancora – chiarire che la situazione sarebbe oggi disperata e senza possibilità di salvezza senza l’attenta politica di contenimento dei costi attuata nel quadriennio 2018- 2021, che ha consentito di chiudere tre bilanci consecutivi in utile (dopo un periodo di perdite milionarie) e di ridurre fortemente il debito nei confronti dei fornitori.

«Il Comune fornisca le soluzioni»

In considerazione di quanto rappresentato, si ritiene che la dolorosa decisione assunta in merito agli ammortizzatori sociali (che si stima assicureranno risparmi pari a quelli del 2020) sia la sola in grado di assicurare la sopravvivenza deIl’Amaco, tanto più che le sigle sindacali hanno rigettato la proposta di sospendere il contratto di secondo livello in anticipo rispetto alla scadenza di giugno e il Socio non ha fatto fronte ai propri debiti verso l’Azienda». «In ogni caso, anche in considerazione di quanto dichiarato nel comunicato stampa, qualora il Comune di Cosenza ritenga che si possa agire diversamente in merito alle misure citate, questa Amministrazione si dice fin da ora pronta ad accogliere indicazioni e suggerimenti, facendo tuttavia presente che ciò potrebbe comportare difficoltà nel far fronte alle spese correnti». (f.b.)