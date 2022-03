Crotone, Capocasale: «ogni giorno sei bambini risultano positivi»

lotta al virus

CROTONE «Contagi in aumento tra i bambini, la variante omicron è estremamente contagiosa e la diffusione velocissima». A lanciare l’allarme, nel corso di Buongiorno Regione, è il pediatra Giovanni Capocasale del Simeup, la società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica. «I bambini, soprattutto quelli non vaccinati, vengono colpiti più facilmente dal virus, nei soggetti vaccinati invece il Covid sta dando solo semplici manifestazioni di tipo influenzali». Secondo Capocasale, si registrano in media «sei o sette contagi al giorno tra i bambini dai 10 giorni di vita ai 5 anni in su». Numeri legati anche al rallentamento della campagna vaccinale in Calabria. «Nella prima fase – aggiunge Capocasale – eravamo solo dietro la Puglia per numero di soggetti vaccinati, poi è sopraggiunto un calo a livello nazionale quando è passato il messaggio sbagliato relativo agli effetti lievi prodotti dalla nuova variante del virus». «C’è un calo di attenzione e questo è pericoloso», chiosa Capocasale che aggiunge: «L’organizzazione e la gestione dei bambini in Calabria non è semplice».