Esplode ordigno a Lamezia, nel mirino un’azienda agricola

il caso

LAMEZIA TERME Un ordigno è esploso questa notte, poco dopo l’una, a Lamezia Terme. Nel mirino una nota attività dedita in città all’apicoltura, in via Gioacchino da Fiore. L’esplosione, il cui boato è stato sentito distintamente in gran parte della città, ha causato diversi danni. Sulla preoccupante vicenda stanno ora indagando i carabinieri del compagnia di Lamezia, guidati da Christian Bruscia. In città però cresce l’allarme legato alla criminalità, soprattutto dopo le scene da Far west, con la sparatoria che è costata la vita al 52enne, Luigi Trovato. Nella stessa zona, a pochi metri tra l’altro dal comando dei carabinieri, qualche settimana fa era stata data alle fiamme un’auto.