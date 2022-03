Il Covid riprende a correre. Oltre 4.200 casi e sette decessi. Tasso al 24,4%

Il bollettino

CATANZARO Risale l’ondata di infezioni da Covid in Calabria. Almeno a giudicare dell’ultimo bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 4.214 nuovi casi, mentre i decessi sono stati 7. Sul fronte ospedaliero si registrano due nuovi pazienti nei reparti ordinari e quattro in meno nelle terapie intensive. Complessivamente sono state 2.773 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 74.179 i casi attivi di infezione di cui 73.780 si trovano in isolamento domiciliare, 378 ricoverati in reparto e 21 in terapia intensiva. Il tasso di positività sale invece al 24,42%.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 535 a Catanzaro, 1.267 a Cosenza, 517 a Crotone, 1.491 a Reggio Calabria, 393 a Vibo Valentia e 11 provenienti da altra regione o Stato estero.

Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.632.417, di cui 17.253 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 290.790: +4.214 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.255 (83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.648 (31.400 guariti, 248 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31.706 (135 in reparto, 5 in terapia intensiva, 31.566 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.741 (37.763 guariti, 978 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 52.29 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.874 (24.676 guariti, 198 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.271 (117 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.150 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 102.872 (102.182 guariti, 690 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16.219 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.839 (16.680 guariti, 159 deceduti).

Le annotazioni

L’ASP di Cosenza comunica 1.276 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione. Oggi si registrano 1279 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 1.276 unità e non di 1279 in quanto 2 pazienti sono stati trasferiti all’AOMD di Catanzaro e 1 paziente è stato trasferito al P.O di Crotone.

L’Asp di Crotone comunica 519 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.