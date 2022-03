Il ristorante “calabrese” frequentato da Dalì e Chaplin acquistato dal patron di Prada

la storia

AREZZO Il ristorante frequentato dai vip: da Charlie Chaplin a Salvador Dalì, tutti hanno cenato alla Buca di San Francesco nel centro di Arezzo. Il locale aperto e gestito dal calabrese Mario De Filippis, scomparso nel 2018, è stato acquistato da Patrizio Bertelli amministratore delegato del gruppo Prada, il colosso della moda.

L’affare e il rilancio

La pandemia e il lockdown avevano imposto la chiusura al ristorante ritrovo di cantanti, re e attori. Sting, Celentano, Laura Pausini, Carolina di Monaco e Re Gustavo VI di Svezia hanno consumato i loro pasti nel cuore della città toscana a pochi passi dalla Basilica che custodisce le opere di Piero della Francesca. Il passaggio di proprietà – come riporta il Corriere di Arezzo – è stato definito in questi giorni per una cifra intorno al mezzo milione di euro.

Mario De Filippis

Mario De Filippis, raggiunse la Toscana dalla Calabria. In pochi anni riuscì a rendere la Buca un posto unico gestendolo insieme a sua moglie Giulia, figlia dello storico proprietario del locale, Giuseppe Porcellotti. Piatti della cucina tipica toscana accompagnati da vini e dolci del territorio, la ricetta vincente di Mario De Filippis appassionato e collezionista di piccoli oggetti d’arte che gli hanno permesso di entrare nel libro Guinness.