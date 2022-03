«Prevenzione e solidarietà, portiamo l’urologia nelle scuole»

il talk

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento di “20.20”, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de “L’altro Corriere Tv”. Ospite di Ugo Floro sarà Marco Serrao, urologo e andrologo divenuto noto anche per le attività di sensibilizzazione e di prevenzione su alcune diffese patologie mediche che porta avanti con la Fondazione da lui fondata e intitolata a Totò Morgana.

Attualmente primario di urologia presso il Tirrenia hospital di Belvedere Marittimo, Serrao, in modo chiaro e divulgativo ha affrontato alcuni tra gli argomenti più “gettonati”, come le malattie prostatiche in tutti i loro molteplici aspetti, ponendo attenzione anche agli stili di vita «spesso infelici che ne causano l’insorgenza».

Ma è l’uroloandrologia adolescenziale «la ragione principale della creazione della mia fondazione», sottolinea lo specialista: «Essa è la prima ed unica in Italia ad occuparsi congiuntamente di prevenzione e solidarietà. A dimostrazione di ciò mi piace ricordare come negli ultimi quattro anni e mezzo abbiamo raggiunto circa 60 istituti scolastici in 70 comuni instaurando un confronto con ben 7.500 ragazzi. Tutto ciò a titolo gratuito. Senza contare le borse di studio concesse a ragazzi meno abbienti, gli aiuti a giovani madri e un protocollo d’intesa con il carcere di Paola per dare assistenza e visite gratuite ai detenuti».