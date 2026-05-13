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Il sondaggio

Occhiuto sul podio dei governatori più apprezzati d’Italia

Il presidente della Regione si attesta al terzo posto, con il 53% di consenso, dopo Fedriga e Stefani

Pubblicato il: 13/05/2026 – 9:08
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Occhiuto sul podio dei governatori più apprezzati d’Italia

ll presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per l’Ansa sul gradimento dei presidenti di Regione, Occhiuto cresce di un punto percentuale rispetto al 2025 e guadagna anche una posizione nella classifica nazionale, attestandosi al terzo posto con il 53% di consenso. Davanti a lui soltanto due presidenti del Nord a guida Lega: Massimiliano Fedriga, primo con il 65%, e Alberto Stefani, secondo con il 58%. Il dato assume un significato ancora più rilevante considerando che Occhiuto risulta il governatore più apprezzato del Centro-Sud. Nella top five del sondaggio figurano infatti ben tre presidenti di Regioni meridionali: oltre al presidente calabrese, Antonio Decaro, quarto con il 51%, e Roberto Fico, quinto con il 47%. Un risultato che arriva a pochi mesi dalla netta affermazione elettorale delle regionali dell’ottobre 2025, quando Occhiuto superò con ampio margine Pasquale Tridico, conquistando la possibilità di guidare la Calabria per un secondo mandato consecutivo: un fatto senza precedenti nella storia del regionalismo calabrese.

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