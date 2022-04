Il Pd di Catanzaro: «Incredibile Donato, bastava dirlo che aveva l’accordo con Salvini»

lo strappo

CATANZARO Il Pd di Catanzaro commenta la scelta di Valerio Donato di essere il candidato sindaco per il centrodestra dopo avere incassato il sostegno di Lega e Forza Italia. Un’evoluzione sorprendente che, però, spiega quanto avvenuto durante le scorse settimane nel capoluogo.

«Ecco perché Donato continuava a dire no ad ogni proposta e ad ogni ipotesi di confronto – si legge in una nota diffusa dal Pd di Catanzaro – Anche le sue barricate alzate all’ipotesi delle primarie hanno adesso una chiave di lettura precisa che nulla ha a che fare con principi politici o di idee. Donato, evidentemente, da lungo tempo preparava sotto banco l’accordo con la Lega di Salvini. Mentre rifiutava di confrontarsi al tavolo del suo partito, stava flirtando con un mondo agli antipodi rispetto ai programmi e alle idee che fin qui ha sostenuto. Cambiare idea è lecito, ma agire così lascia molti dubbi sul piano della correttezza nei confronti di chi insieme a lui è stato impegnato in tante battaglie politiche».

«Facciamo in ogni caso i nostri auguri a Donato per la sua nuova avventura da alfiere dei partiti del Nord in Calabria – conclude il Pd di Catanzaro – mentre noi proseguiremo lungo la strada del confronto con tutti i soggetti che hanno davvero a cuore il futuro della nostra città e della nostra Regione e non inseguono posizioni personali cambiando bandiere e ideali quando si presenta l’occasione propizia».