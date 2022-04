stati generali del turismo

FALERNA La seconda giornata degli Stati generali del Turismo, in corso a Falerna, è dedicata agli amministratori comunali, alle Università ed ai Parchi. «Li incontriamo in un momento diverso rispetto agli stakeholders», confessa – ai nostri microfoni – l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso. «I sindaci – aggiunge – devono immaginare le loro città accoglienti, puntando in maniera decisa sul decoro urbano e anche sulle qualità delle acque, come sostenuto dal governatore Roberto Occhiuto» e ovviamente «uno sforzo sui rifiuti per prepararsi nei tempi giusti all’imminente stagione estiva, ma non solo. La Calabria deve poter vivere di turismo tutto l’anno». Per farlo, continua Orsomarso, «bisogna avere cura dei servizi da offrire ai viaggiatori, ad esempio dei parcheggi di cui ci si preoccupa solo quando si “ospitano” grandi eventi».

Università e giovani

La promozione del brand Calabria passa anche dal lavoro delle future generazioni, dai giovani laureati nelle discipline che si sposano con la nuova vision relativa al marketing territoriale dell’assessore Orsomarso. «Ho avuto modo di discutere con il rettore dell’Università della Calabria e con la facoltà di scienze turistiche e avvieremo insieme un progetto biennale che coinvolgerà venti giovani all’ultimo anno delle facoltà di Scienze turistiche e della comunicazione a supporto dell’organizzazione delle destinazioni del prodotto Calabria. Il loro lavoro sarà regolarmente retribuito, ma per loro sarà soprattutto l’opportunità di essere presenti sul campo per imparare e confrontarsi con professionisti provenienti da tutto il mondo». Il progetto, infatti, mira a coinvolgere gli studenti non solo in occasione delle grandi fiere come la Borsa Internazionale del Turismo. «Le fiere – sottolinea Orsomarso – favoriscono solo il 6% delle presenze di turisti in Calabria. Sono delle vetrine importanti ma non basta». E poi annuncia: «Il nostro stand alla Bit sarà ecofriendly e di proprietà. Saremo presenti per i prossimi cinque anni». Alla Borsa del Turismo in programma a Milano a partire dal 9 aprile, la Calabria «promuoverà la “Ciclovia dei parchi” insieme ovviamente al resto dell’offerta turistica regionale».