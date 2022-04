Oss licenziato a Villa Sorriso, i colleghi: «Fatto grave e preoccupante»

la nota

MONTALTO UFFUGO «Siamo i colleghi e le colleghe di Massimo Candela, quello che sta succedendo nella clinica di Villa Sorriso, dove alcuni di noi lavorano da quasi vent’anni, è grave e preoccupante. Abbiamo sempre svolto il nostro lavoro con dedizione e premura – si legge in una nota – anche quando gli stipendi ritardavano ad arrivare, perché le persone di cui ci occupiamo sono persone fragili, bisognose di cure e riguardi. Massimo è sempre stato al nostro fianco, ha sempre rivolto particolare attenzione alle problematiche che gli comunicavamo e ha avuto il coraggio, ogni volta, di difenderci e di far presente le esigenze di tutti al datore di lavoro. Non ci capacitiamo – continua la nota – di come l’azienda sia potuta arrivare alla decisione di licenziarlo, a partire dal fatto che è un Oss impeccabile, sia con gli ospiti della struttura, che con noi colleghi. La notizia ci ha sconvolto perché siamo fermamente convinti del fatto che le accuse che gli sono state rivolte sono comportamenti che Massimo non metterebbe mai in atto, proprio lui che ha sempre una parola buona per tutti, che ci strappa una risata anche nelle giornate peggiori, che è una persona corretta e leale. Sappiamo per certo, in quanto una nostra collega si trovava lì, che Massimo in quel momento, che viene così duramente contestatogli, stava difendendo i diritti di un nostro collega di tornare a lavoro, dopo mesi e mesi di cassa integrazione. Massimo ha tutta la nostra solidarietà perché sta subendo un’ingiustizia dovuta, probabilmente, ad un accanimento nei suoi confronti, perché non si è mai tirato indietro e ha sempre cercato di operare per il miglioramento delle condizioni lavorative di tutti i colleghi, nessuno escluso. Di questi tempi così difficili, poi, – conclude la nota – privare un padre di famiglia dello stipendio è una vera e propria violenza sulla quale vorremmo che l’azienda riflettesse. Speriamo che questa vicenda si concluda nel migliore dei modi, ovvero con il reintegro di Massimo Candela, e questa volta siamo noi che restiamo al suo fianco, fino alla fine».

I nomi dei firmatari

Oriolo Romina

Mele Rossella

Rizzuti Francesco

Lettieri Serafina

Ferraro Luciana

Verri Amelia

Ferraro Alfonso

Fontana Antonio

Caligiuri Maria

Mazzei Rosa

D’Alessando Dino

Spadafora Manuela

Fullone Gilda

Fortino Giancarlo

Presta Maria