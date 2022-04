Scippa una minorenne dopo averla aggredita, in manette una ragazza a Cosenza

La vicenda

COSENZA Aggredisce una minorenne per sottrarle il telefonino a Cosenza. Con questa accusa il personale della Squadra Volante del capoluogo bruzio ha arrestato una ragazza di cittadinanza straniera. Secondo quanto ricostruito, la ragazza dopo aver notato la minorenne che utilizzava il telefono cellulare l’avrebbe aggredita, per poi scaraventarla a terra e darsi alla fuga dopo aver afferrato il cellulare.

Scattata la segnalazione al 113, gli agenti sono riusciti ad indentificare la giovane e ad intercettarla da una pattuglia della Squadra Volante in Viale Parco.

La perquisizione personale condotta dagli agenti hanno consentito di rinvenire il telefonino che è stato poi riconsegnato alla vittima. Per i reati sopra descritti, la ragazza dopo le formalità di rito e stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.