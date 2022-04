Amaranto trafitti in casa dal Benevento

Serie B

REGGIO CALABRIA Gli amaranto vengono travolti in casa da un ottimo Benevento. I campani hanno dominato la partita imponendosi con un secco 3 a 0 in casa della Reggina.

La prima marcatura della squadra ospite è arrivata al 21’ quando Ionita imbecca Roberto Insigne che spara una palla velenosa portando in vantaggio il Benevento. Le altre due marcature sono arrivate nella seconda frazione di gioco.

Al 79’ un cross morbido di Tello viene sfruttato al meglio da Francesco Forte che insacca di testa.

L’ultima rete arriva nei minuti di recupero. Al 96’ Turati respinge un tiro potente di Moncini che di rimbalzo poi spedisce in gol.

Reggina ko che permette alla squadra campane di salire al quarto posto.