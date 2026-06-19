Enrico Mentana, l’omaggio all’amata Calabria nel sito della Villa romana di Casignana

archeologia e radici

CASIGNANA Un graditissimo ritorno ha illuminato il pomeriggio alla Villa Romana di Casignana: lo racconta un post corredato da foto pubblicato sul profilo social del sito archeologico del Reggino. “Il direttore del TG La7 Enrico Mentana ha scelto infatti di farci visita subito dopo il suo arrivo in Calabria, prima ancora di raggiungere Roccella Jonica per il Festival dell’argomento a piacere (diretto dal giornalista Tommaso Labate, ndr) di cui sarà ospite questa sera. Accompagnato dal sindaco Rocco Celentano, dal vicesindaco Agata Mazzitelli, dal presidente del Consiglio Comunale Franco Crinò e dall’assessore Antonella Frammartino, il direttore ha percorso nuovamente i mosaici e gli ambienti della Villa, respirando la storia millenaria del sito a quasi due anni dalla sua ultima visita. Tra racconti e aggiornamenti, ha potuto scoprire i progressi compiuti nella valorizzazione del nostro patrimonio archeologico e le nuove iniziative in cantiere”.

Un sito ben valorizzato

“Il confronto con Mentana è stato ricco di spunti: ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto e suggerito idee preziose per una crescita ancora più incisiva, puntando su comunicazione, promozione turistica e piccoli interventi capaci di rendere la Villa sempre più accogliente e riconoscibile. Un invito a continuare a unire progetti, energia e creatività per dare alla nostro patrimonio la visibilità che merita! La visita si è conclusa in un clima di cordialità e di reciproco entusiasmo, aprendo la strada a nuove prospettive di collaborazione e crescita per uno dei gioielli culturali più importanti della Locride”.

Il perché di un legame

Enrico Mentana è profondamente legato a quest’area del Reggino e in particolare al borgo di Bova grazie a suo padre Francesco (noto come Franco), giornalista sportivo originario proprio di questa località dell’Area Grecanica calabrese, poi trasferitosi al nord. Il nonno di Enrico, anch’egli di nome Enrico, nacque in Calabria nell’anno della battaglia di Mentana (1867), evento da cui deriva il cognome di famiglia.