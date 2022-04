il sinistro

CATANZARO Un incidente stradale si è verificato nelle vicinanze del cimitero di Simeri Crichi. Una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata in un terreno adiacente alla sede stradale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco sul posto. A bordo dell’auto c’era solo la conducente di 47 anni che è stata estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Al momento si attende elisoccorso per il trasferimento della persona ferita presso una struttura ospedaliera.

Il video