Imprenditore dell’energia green: «Domani assumerò ingegnere ucraino»

tecnologia

RENDE «Domani assumerò un ingegnere ucraino e lo inserirò nell’organico della mia società». È stato questo l’annuncio dell’ingegnere Cataldo Rocco Romeo, durante il convegno “Le opportunità della transizione ecologica ed energetica”, organizzato da Romeo Group Fotovoltaica srl – e che si sta svolgendo a Rende, oggi e domani il 6 aprile.

Romeo, «patron – è scritto in una nota – del progetto di energia green a costo zero che insieme al Comune di Amendolara, hanno dato vita alla prima comunità energetica calabrese, lamenta la mancanza di ingegneri specializzati i quali, dopo una dettagliata formazione nel suo Gruppo, scelgono di partire per il Nord Italia, o addirittura espatriare, sostituendo altresì figure fondamentali con professionisti che arrivano da tutto il mediterraneo».

«Romeo Group Fotovoltaica srl – prosegue ancora la nota – si occupa di energie rinnovabili e riduzione degli sprechi energetici. Il Gruppo offre servizi completi volti a favorire l’efficienza energetica e, attraverso professionisti del settore, e all’esperienza 30ennale di attività, l’azienda rimane un punto di riferimento nel settore dell’efficientamento energetico affiancato da un team di ingegneri civili, nucleari, energetici e architetti, per la valutazione economica, progettazione e realizzazione degli interventi». (Ansa)