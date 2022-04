Reddito di cittadinanza, Greco: «Al via il progetto per 28 cittadini»

L’iniziativa

CARIATI «Inclusione sociale, arricchire il bagaglio culturale e dotare i percettori di Reddito di Cittadinanza di competenze utili ad accedere con maggiore facilità al mondo del lavoro. È l’obiettivo del percorso di formazione avviato nei giorni scorsi e che vede destinatari 28 cittadini del territorio. Turismo e ambiente, sono le materie oggetto di studio». È quanto fa sapere Filomena Greco, sindaco del Comune capofila dell’Ambito Sociale Territoriale N.2 (Cariati, Bocchigliero, Campana, Scala Coeli, Terravecchia, Mandatoriccio e Pietrapaola) esprimendo, si legge in una nota, «soddisfazione per questo ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla serie di iniziative sociali relative al Pon Inclusione e destinate, nello specifico, a uomini e donne che in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando con la pandemia, trovano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro».

«I beneficiari sono stati selezionati da un’equipe multidisciplinare – afferma – che sta provvedendo ad effettuare nuovi colloqui per la sottoscrizione di nuovi patti di inclusione anche in vista dei Progetti Utili per la Collettività (PUC). Della durata di 120 ore, la formazione, su piattaforma telematica, terminerà a fine maggio. Dei 28 percettori, più della metà sono donne. 17 stanno seguendo la formazione sul modulo relativo al turismo, i restanti quello sull’ambiente».

«A cura della società esterna – conclude Greco – al qual è stato affidato il servizio, partecipano al percorso formativo in 18 da Cariati; uno da Campana ed uno da Bocchigliero. 6 risiedono a Mandatoriccio e 2 a Pietrapaola».