Spoke Corigliano Rossano, Tavernise: «Siano rimossi direttore sanitario e primario del pronto soccorso»

l’interpellanza

CORIGLIANO ROSSANO «Il presidente Occhiuto, in qualità di commissario ad acta della sanità calabrese, adotti ogni utile iniziativa per potenziare il pronto soccorso dello spoke di Corigliano Rossano dotandolo di tutte le unità necessarie, aggiungendo urgentemente nuovi medici e agendo per aumentare la sicurezza del personale sanitario. Tanto risulta indispensabile e non più procrastinabile per coprire adeguatamente i turni del personale medico, garantendo così il diritto alla salute dei cittadini». È quanto chiede in una interrogazione, depositata il 25 marzo, Davide Tavernise.

Il capogruppo del M5S nel Consiglio Regionale della Calabria, chiede anche la rimozione immediata della governance dello spoke di Corigliano Rossano.

Tra le considerazioni dell’interrogazione posta all’attenzione del governatore e commissario alla sanità, Tavernise rammenta come il pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio di Rossano sia «al collasso: diversi i pazienti in attesa di ricovero e a causa dell’alto numero di malati che arrivano a bordo delle ambulanze il personale sanitario, già sotto organico, è costretto a turni estenuanti per sopperire anche alla mancanza di operatori sanitari dovuto alla diffusione di questa nuova variante Covid. Una situazione esplosiva – scrive Tavernise – che sottopone il personale in organico a un maggiore carico di lavoro e a pressioni incessanti da parte dei cittadini che chiedono, a giusta ragione, di essere visitati e sottoposti alle cure del caso».

«La crisi del pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio è tale da essere ad un passo dal non poter garantire la copertura dei turni di servizio, a fronte di un già risicato numero di unità in forza alle emergenze urgenze».

Secondo Tavernise, «ad oggi, il pronto soccorso di Rossano, nonostante la grande volontà del personale sanitario, non è più in grado di garantire la sicurezza delle prestazioni alla cittadinanza a tutto il territorio della costa ionica e dell’entroterra. Con le lunghissime attese e il rischio contagio è certamente in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini di un’ampia zona, che si vedono negati i più elementari e fondamentali presidi di tutela e la garanzia costituzionale del diritto alla salute; si ha una responsabilità maggiore a lavorare in un pronto soccorso rispetto ad altri reparti e si è anche ad alto rischio denunce. E anche per questo motivo solo aumentando il personale sarebbe possibile gestire meglio i pazienti e avere meno rischi di errori».

In una nota stampa, infine, il consigliere regionale del M5S chiede la rimozione del direttore sanitario e del direttore del dipartimento di emergenza-urgenza dello spoke di Corigliano Rossano.

«Ad oggi, il pronto soccorso di Rossano, nonostante la grande volontà del personale sanitario – conclude Tavernise – non è più in grado di garantire la sicurezza delle prestazioni alla cittadinanza di tutto il territorio della costa ionica e dell’entroterra. Una responsabilità che non può non ricadere, stante il perpetrarsi nel tempo e le continue denunce degli operatori sanitari, anche sul direttore sanitario e il primario del pronto soccorso, che è anche direttore del dipartimento emergenza urgenza, assenti e per niente incisivi nella risoluzione delle problematiche, per cui necessita la loro rimozione immediata dall’incarico». (lu.la.)