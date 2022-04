Terzo megalotto statale 106, completato l’impalcato del viadotto “Satanasso”

INFRASTRUTTURE

VILLAPIANA Avanzano i lavori di costruzione del terzo megalotto della strada statale 106 “Jonica”, tra Sibari e Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. In una nota l’Anas, Società del Gruppo FS Italiane, riferisce che è stato completato il varo dell’impalcato di tutte le dieci campate del viadotto “Satanasso”, sull’omonimo fiume, «che avrà un’estensione complessiva di 411 metri».

«Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell’opera – fa sapere Anas – allo stato attuale, sono in corso gli interventi di realizzazione delle prime due delle tre gallerie naturali: il tunnel a doppia canna di Trebisacce (scavati circa 100 metri) che sarà lungo oltre 3,5 km e il tunnel a doppia canna di Roseto (scavati circa 40 metri)».

Inoltre, è stato «varato il ponte Castiglione (ad unica campata) ed è in via di completamento l’assemblaggio delle campate del viadotto “Saraceno” (19 campate per una lunghezza complessiva di 837 metri) per poi procedere al successivo varo. Simultaneamente – termina la nota dell’ente stradale – si sta procedendo con gli scavi per la realizzazione di 11 gallerie (artificiali)».