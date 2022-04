Catanzaro, commercianti installano luci su una via pubblica a proprie spese

la cooperazione

CATANZARO Chi fa da sè, fa per quattro e, forse, anche di più. E’ il senso di un’iniziativa promossa da quattro commercianti, appunto, di Catanzaro, i cui negozi si affacciano su Vico II Duomo, nel “cuore” del centro storico. Constatando che l’illuminazione pubblica lungo la via non era sufficiente, malgrado la presenza di due lampioni, i quattro commercianti hanno pensato bene di installarvi a proprie spese un consistente gruppo di lampadine. Così come provvederanno, dividendosi equamente la spesa, a farsi carico dei relativi consumi elettrici. I negozi coinvolti nell’iniziativa sono l’emporio enogastronomico “Empo Food”, di Barbara Frezza e Mariagrazia Cuteri; il negozio di fiori “Wedding and Floreal Designe”, di Silvia Rubino; la pelletteria “Twins”, dei gemelli Gustavo e Giovanni Cortese, e la boutique “PeRò”, di Rossella Laporta. «La nostra iniziativa – dice Gustavo Cortese – non vuole essere ‘contro’ qualcuno o qualcosa, ma ‘é stata intrapresa ‘per’ il bene della città e dei catanzaresi; per il centro storico, che ha bisogno certamente di essere rivitalizzato, e per elevare, per quello che può valere ovviamente il nostro impegno in questo senso, la qualità di vita della città. Il nostro scopo é anche quello di rendere più attrattivo Vico II Duomo in modo che possano beneficiarne, inutile nasconderselo, anche le nostre attività commerciali. Attività che, essendo ubicate nel centro storico, devono fare i conti con la concorrenza dei centri commerciali. Anche perché , in seguito alla realizzazione di megastrutture a ridosso della città, il baricentro commerciale di Catanzaro, che un tempo gravitava su corso Mazzini, si é spostato inesorabilmente. Dobbiamo essere noi negozianti, dunque – afferma ancora Cortese ad impegnarci per rendere più interessante, proprio sotto l’aspetto commerciale, il centro storico, migliorando certamente la qualità della nostra offerta ma anche rendendo il contesto in cui operiamo più civile e dignitoso».