L’Onu sospende la Russia dal Consiglio dei diritti umani

La decisione

L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato con 93 voti a favore la richiesta degli Usa e dei suoi alleati di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. I voti contrari sono stati 24, le astensioni 58.

Nella bozza di risoluzione si chiede di «sospendere il diritto della Russia di far parte» del Consiglio esprimendo «grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca».

Tra i voti contrari anche quello della Cina

«Il dialogo e il negoziato sono l’unica via per uscire dalla crisi in Ucraina – ha commentato l’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun -. Ci opponiamo fermamente alla politicizzazione delle questioni relative ai diritti umani». «Questa risoluzione aggrava le divisioni tra gli Stati membri, aggiunge benzina al fuoco, e non aiuta i colloqui di pace». È la seconda volta che viene votata una sospensione. Il caso precedente risale al 2011: la Libia fu sospesa a causa delle violenze contro i manifestanti da parte delle forze fedeli all’allora leader Muammar Gheddafi.