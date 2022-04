Picchiò un medico cosentino per un vaccino, contestata nuova aggravante

il procedimento

PAOLA Questa mattina, prima della discussione del processo in corso al Tribunale di Paola in merito all’aggressione subita dal dottore Raffaele D’Amante di Diamante, l’avvocato Francesco Liserre – difensore della vittima costituitasi parte civile – ha sollecitato il pm a contestare all’imputato una circostanza aggravante relativa alle gravi lesioni subite dal medico. Il dottore venne aggredito, in conseguenza della somministrazione di un vaccino, ritenuto – da un uomo di Tortora – la causa dell’insorgenza di una patologia a danno del proprio bambino. Il pubblico ministero, accogliendo la richiesta dell’avvocato Liserre, ha proceduto a modificare il capo d’imputazione dinanzi all’imputato presente in aula e difeso dall’avvocato Michele Rizzo.

Nel medesimo procedimento, anche l’ordine dei Medici di Cosenza si è costituito parte civile con il patrocinio dell’avvocato Herman Altomare. Il giudice Carotenuto, concedendo un termine richiesto dalla difesa dell’imputato, ha rinviato il processo ad un’udienza interlocutoria per discutere sulla modifica del capo d’imputazione. (f.b.)