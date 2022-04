Vibo, a casa con 30 grammi di hashish: un arresto e una denuncia

l’operazione

VIBO VALENTIA Personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia, con l’ausilio delle Unità cinofile delle Volanti, ha tratto in arresto un pregiudicato, denunciandone anche un altro, nel corso dello stesso intervento. In particolare, l’attenzione dei poliziotti si è concentrato su di un appartamento del centro cittadino attorno al quale avevano notati strani movimenti. Gli agenti hanno così deciso di intervenire e all’interno hanno trovato due pluripregiudicati dei quali uno sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga per alcuni metri prima di essere raggiunto e, dopo una ferma opposizione, bloccato, nonostante continuasse a scalciare e dimenarsi.

Parallelamente, le verifiche all’interno dell’abitazione, consentivano di sequestrare 30 grammi in dosi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, soldi in diverse banconote, un bigliettino con appunti di spaccio e materiale di confezionamento. Dunque, alla fine della ricostruzione della vicenda, il proprietario dell’appartamento è stato arrestato nella flagranza di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il soggetto che si era dato alla fuga, invece, è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per aver violato le prescrizioni della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.