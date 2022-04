Delitto Bruni, chiesto l’ergastolo per Sottile

Il processo

CATANZARO Ergastolo. È la richiesta formulata dal pm della Distrettuale catanzarese nei confronti di Ettore Sottile nel corso del processo in abbreviato scaturito dall’inchiesta sull’omicidio di Luca Bruni. Il boss scomparso, per lupara bianca, da Rende il 3 gennaio del 2012. Il suo corpo venne rinvenuto tre anni dopo nella campagne di Castrolibero.

Da delitto del capo dei “Bella Bella” di Cosenza scaturirono diversi filoni d’inchiesta tra cui quella in abbreviato nei confronti di Sottile.

Ieri il pm Vito Valerio al termine della sua requisitoria ha chiesto la condanna del carcera a vita per Sottile. L’uomo è accusato di aver partecipato alle fasi preliminari del delitto di mafia e all’occultamento del cadavere. Per quel delitto sono stati definitivamente condannati Daniele Lamanna e Adolfo Foggetti che avrebbero eseguito l’eliminazione del boss su mandato di Franco Bruzzese e Maurizio Rango.