Infiltrazioni della ‘ndrangheta, sciolto (per la terza volta) il Comune di Soriano

“pugno duro”

ROMA “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) e l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi”. Così si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri. E’ la terza volta che il Comune di Soriano viene sciolto per infiltrazioni della ‘ndrangheta: le due volte precedenti sono state nel 2017 e nel 2022.

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