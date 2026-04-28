Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

“pugno duro”

Infiltrazioni della ‘ndrangheta, sciolto (per la terza volta) il Comune di Soriano

Decisione del Cdm «in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata»

Pubblicato il: 28/04/2026 – 20:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Infiltrazioni della ‘ndrangheta, sciolto (per la terza volta) il Comune di Soriano

ROMA “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) e l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi”. Così si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri. E’ la terza volta che il Comune di Soriano viene sciolto per infiltrazioni della ‘ndrangheta: le due volte precedenti sono state nel 2017 e nel 2022.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cdm
In evidenza
Infiltrazioni della ‘ndrangheta
ndrangheta
ndrangheta soriano
PIANTEDOSI
sciolto comune soriano
SORIANO
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x