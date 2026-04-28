«L’elevazione del posto fisso di Polizia di Tropea a commissariato è un obiettivo che oggi si avvia a realizzazione»

sicurezza e legalità

ROMA “L’elevazione del posto fisso di Polizia di Tropea a commissariato di Pubblica sicurezza rappresenta un obiettivo sul quale stiamo lavorando da tempo e che oggi si avvia a realizzazione”. Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, dopo la trasmissione alle organizzazioni sindacali degli schemi di decreto del Dipartimento della Pubblica sicurezza e del Ministro dell’Interno che prevedono rispettivamente l’istituzione del commissariato e l’individuazione di un posto di funzione per il dirigente. “Si tratta di un risultato importante – prosegue Ferro – reso possibile anche grazie alla sensibilità del ministro Matteo Piantedosi, che si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento dei presidi di polizia nelle aree più delicate del territorio calabrese. Si tratta di un percorso avviato fin dall’insediamento del governo Meloni, nel dicembre 2022, che ha visto un confronto costante con le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali e la realizzazione dei necessari investimenti. L’istituzione del Commissariato, alle dipendenze della Questura di Vibo Valentia, – dice ancora Ferro – consentirà di innalzare sensibilmente i livelli di operatività della Polizia di Stato in un’area strategica, caratterizzata da una forte vocazione turistica, ma anche da esigenze complesse sul piano della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata. Per la provincia vibonese – conclude – si tratta di un presidio strategico, che garantirà una presenza più strutturata della Polizia di Stato, servizi più efficienti per i cittadini e una maggiore capacità di prevenzione e controllo del territorio”.

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