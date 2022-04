Il sito di Fincalabra attaccato dagli hacker. Slitta il “Riapri Calabria”

Il caso

CATANZARO Un attacco hacker ha messo fuori gioco il portale di Fincalabra. Nel giorno in cui era previsto l’avvio del “Click Day” relativo all’avvio del bando del “Riapri Calabria” il sito della società in house della Regione è andato in out. E migliaia di utenti non hanno potuto inviare le domande per partecipare all’avviso che sostiene la ripartenza delle imprese colpite dagli effetti del Covid.

La comunicazione di Fincalabra sul sito della società



A comunicare l’attacco lo stesso sito di Fincalabra, che ha annunciato, proprio a seguito di questo attacco il rinvio delle procedure al 21 aprile prossimo.

La partenza era prevista dalle ore 10 di oggi e fino alle 18, ma appunto per via di questo attacco, ora la società in house ha dovuto far slittare la procedura.

Ricordiamo che la misura – fortemente voluta dall’assessore alle Attività produttive Rosario Varì – prevede un contributo a fondo perduto da duemila a seimila euro a favore delle aziende duramente stressate prima dagli effetti della crisi del Covid e poi per le conseguenze inevitabili anche per la Calabria del conflitto in Ucraina che sta facendo lievitare i prezzi delle materie prime e dell’energia. Da qui la grande attesa per questa misura che porta in dote circa 18milioni di euro. Ora lo slittamento al 21 con gli stessi orari: dalle 10 alle 18. (redazione@corrierecal.it)