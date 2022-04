Incidente sulla 107 Silana crotonese: una persona è rimasta ferita

il sinistro

SAN GIOVANNI IN FIORE Due veicoli hanno impattato all’interno della galleria Serra sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di San Giovanni in Fiore. Nello scontro una persona è rimasta ferita e le cause dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento. Al momento la statale 107 è chiusa, in entrambe le direzioni.. Per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino del piano viabile, il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con le relative indicazioni sul posto. Il personale Anas, del 118, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’Ordine è intervenuto per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.