Italia al Centro, Pitaro: non posso accettare la nomina a presidente provinciale di Catanzaro

CATANZARO “In relazione alla notizia della mia nomina quale presidente provinciale del neopartito Italia al Centro fondato dal presidente Toti e dal senatore Quagliariello, voglio ringraziare per la stima e la fiducia accordatemi, ma non posso accettare un ruolo così importante e che necessita per il suo adeguato svolgimento molto tempo e un serrato impegno essendo io attualmente impegnato nella mia attività professionale”. Così l’avvocato Giuseppe Pitaro. “Faccio i più calorosi auguri a tutti i componenti del neopartito di buon lavoro augurando loro di raggiungere i successi prefissati”, aggiunge Pitaro.