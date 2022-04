Missili sui civili in fuga nella stazione. Almeno 30 morti a Kramatorsk

Il diario della guerra

KRAMATORSK Sarebbero almeno 30 i civili morti e 100 i feriti nell’attacco alla stazione di Kramatorsk nel Donetsk avvenuta nella mattinata di oggi. I missili russi hanno colpito l’area che in quel momento era affollata dalle persone in partenza. Decine sarebbero le persone rimaste ferite così come riportato anche dal presidente ucraino Zelensky che ha condiviso foto e video dei momenti successivi all’attacco sui propri profili social: «Due razzi hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk», hanno dichiarato le ferrovie ucraine denunciando più di 100 feriti.

Si temono più vittime

Secondo quanto riportato da Pavlo Kyrylenko, governatore della regione di Donetsk, al momento dell’attacco c’erano migliaia di persone alla stazione e si teme che sia il bilancio dei morti che quello dei feriti possa salire nelle prossime ore. Al momento Mosca non ha commentato l’accaduto ma il quartier generale della Difesa della DPR ha accusato dell’attacco le forze ucraine spiegando che si tratterebbe di missili Tochka-U. Il governatore Kyrylenko ha invece parlato di un missile russo Iskander.

Sul razzo la scritta “per i bambini”

La stazione ferroviaria di Kramatorsk, nell’Ucraina orientale, sarebbe stata colpita da due razzi russi così come si evince anche dalle immagini diffuse online che vedono i resti di un missile inesploso poco distante dalla zona: dipinta di bianco la scritta in russo «Per i bambini», così come riportano i media locali. La stessa stazione nei giorni scorsi aveva visto l’afflusso di migliaia di cittadini ucraini, provenienti soprattutto da Sloviansk e Kramatorsk, intenzionati a lasciare il Donetsk dove si teme si concentreranno gli attacchi russi nei prossimi giorni.