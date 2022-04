Covid in Calabria, nove vittime. Continuano a crescere i casi attivi: sono più di 81mila

il bollettino regionale

CATANZARO Nove decessi e 2.100 nuovi contagi in Calabria. Si mantiene sempre su livelli alti la pressione del Covid 19 in Calabria. I casi sono in lieve diminuzione rispetto a ieri (erano 2.173) con 10.307 tamponi e il tasso di positività che perde poco meno di un punto e dal 21,19 va al 20,37%. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 2.375. In calo, -4 i ricoveri nei reparti ordinari (338),stabile il dato delle terapie intensive (19). Si contano 1.352 guariti in più (234.255); gli attualmente positivi sono 81.194 (+739) e gli isolati a domicilio 80.837 (+743).

In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti si attesta a quota 2.758.980. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 317.824.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7332 (86 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7234 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35943 (35682 guariti, 261 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 38572 (110 in reparto, 5 in terapia intensiva, 38457 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40041 (39034 guariti, 1007 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4830 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4812 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27861 (27653 guariti, 208 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12386 (106 in reparto, 2 in terapia intensiva, 12278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 113285 (112562 guariti, 723 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17539 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17811 (17648 guariti, 163 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registra un decesso in Terapia intensiva e un nuovo caso a domicilio; due dei cinque decessi comunicati ieri sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 14/01/2022 e il 6/04/2022.

L’Asp di Catanzaro comunica 595 positivi di cui 2 fuori regione.