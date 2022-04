Bit, Occhiuto: «Presto un progetto sulla cultura ebraica» – VIDEO

Calabria straordinaria

MILANO «Finalmente la Calabria si presenta alla Bit con uno stand tra i più belli e ringrazio l’assessore Orsomarso per il marchio ideato. E’ la dimostrazione che i risultati non li ottiene il presidente ma tutta la squadra che lavora compatta». È quanto sostiene al Corriere della Calabria, il governatore Roberto Occhiuto in visita allo stand “Calabria Straordinaria” alla Bit di Milano. «Siamo qui – aggiunge Occhiuto – per ribadire che la nostra Regione non è solo mare e monti, ma anche turismo culturale». A tal proposito, il governatore annuncia un progetto legato alla cultura ebraica. «Siamo la regione con più giudecche in Italia, produciamo il miglior cedro a Santa Maria del Cedro e da noi è stato scritto il pentateuco e nei prossimi mesi chiederemo al ministro Dario Franceschini di portare questo importante testo in Calabria. Sarà un grande attrattore». Il presidente poi sofferma sui progetti in corso, legati al miglioramento dei servizi: dalla depurazione alla mobilità. «Il mare pulito deve essere garantito ai turisti, e per questo stiamo lavorando sugli impianti di depurazione. Anche la mobilità e i trasporti sono al centro della nostra azione», sostiene Occhiuto. Che aggiunge: «Presto avremo una bella novità che riguarderà la strada statale 106, sono in contatto con il governo e speriamo di poterla finanziare».

Ai progetti annunciati dal governatore fa eco anche l’assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso: «Puntiamo su turismo ecosostenibile, marchi identitari distintivi e promozione “stagionale”, perché non possiamo vivere solo di turismo qualche mese d’estate e d’inverno con le nostre montagne».

Madrina d’eccezione all’inaugurazione dello stand “Calabria Straordinaria”, la influencer internazionale e show girl Elisabetta Gregoraci. «Sono calabrese doc e negli anni ho sempre parlato con orgoglio della mia terra. Ho faticato a far comprendere le bellezze straordinarie dei nostri territori. Sono felice di poter contribuire alla promozione della Calabria».