Covid, calano i contagi (+1619) ma aumentano i ricoverati. Sette i decessi

il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2767830 (+8.850). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 319443 (+1.619) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7325 (83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7230 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36409 (36145 guariti, 264 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 39029 (112 in reparto, 5 in terapia intensiva, 38912 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40047 (39038 guariti, 1009 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4775 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27929 (27721 guariti, 208 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12357 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 12243 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 113845 (113120 guariti, 725 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17609 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17893 (17730 guariti, 163 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che dei due decessi comunicati oggi, uno è avvenuto a domicilio il 19/02/2022. Nel setting fuori regione si registrano un nuovo caso a domicilio.