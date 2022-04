Calcio

COSENZA Domenica amara per le squadre calabresi che disputano il campionato di Serie B. La Reggina perde ad Ascoli 2-0, mentre si fa sempre più buio il futuro di Cosenza e Crotone. I Lupi si fanno superare in casa dal Monza 2-0 e cedono tra le mura amiche anche gli squali per 1-2. La squadra di Modesto illude con la rete iniziale di Golemic, ma poi si fa prima agganciare e poi superare ad un quarto d’ora dalla fine.