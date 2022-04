Reggio, Presentino confermato presidente di Confindustria Giovani

le scelte

REGGIO CALABRIA Salvatore Presentino è stato confermato presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria fino al 2025. «Sono molto contento e ringrazio di cuore i colleghi del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria che mi hanno confermato alla Presidenza fino al 2025 – ha detto in una dichiarazione –. Questi mesi sono stati pochi, ma molto intensi. Ho cercato di rigenerare un team che anche a causa della situazione pandemica risultava rallentato nelle attività, con uno zoccolo duro ancora attivo ma con intorno molti colleghi abbattuti dalla situazione sociale e economica che ci ha afflitto in questi ultimi due anni. Il processo di rigenerazione di questi pochi mesi ha già portato risultati tangibili, il gruppo oggi è più organizzato, i colleghi sono più coinvolti in prima persona, grazie all’affidamento di alcune deleghe si sentono responsabilmente parte del gruppo. lo stesso è più ampio, infatti, abbiamo accolto nuovi iscritti, e cercato di coinvolgere quei colleghi che erano rimasti un po’ distanti in questi anni».

«La nostra compagine – ha concluso il Presidente – riesce a guardare da una prospettiva diversa. Oggi con i Consiglieri neo eletti, abbiamo aggiunto grande spessore professionale e umano al Consiglio Direttivo e con questo spirito di rigenerazione e di rinnovamento del Gruppo Giovani Imprenditori, continueremo il nostro percorso , che passo dopo passo, potrebbe lasciare un reale cambiamento sia nel nostro gruppo e soprattutto nella nostra associazione, dando un immagine esterna di un insieme dinamico, vicino al territorio, e che è in grado non solo di gridare ai problemi, ma che riesca a dare soluzioni concrete».

Il consiglio direttivo di Confindustria Giovani

Nell’occasione è stato eletto anche il Consiglio Direttivo di Confindustria Giovani Reggio Calabria: Davide Nucera, Valentina Mallamaci, Tito Polimeni, Francesco Cuzzola, Marco Polimeni, Bruno Crucitti. Il Presidente ha. Inoltre, provveduto ad affidare anche le seguenti deleghe: Sviluppo del Collettivo, Michele Polimeni; Legalità e Sicurezza, Bruno Crucitti; Networking e Affari Sociali, Giuseppe Pizzichemi; Confindustria Primavera, Dario Benedetto; Economia e Finanze, Carlo Monorchio. Al gruppo si aggiungono per diritto anche i consiglieri regionali Nicola Cuzzocrea, Michele Polimeni, Giuseppe Lombardo, Umberto Barreca.