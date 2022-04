Fiorella Mannoia in concerto al Politeama il 20 aprile

il live

CATANZARO «Manca solo una settimana al secondo dei quattro appuntamenti fuori programma del Teatro Politeama. Dopo il grande successo delle tre date calabresi, di cui una proprio a Catanzaro, di Claudio Baglioni – si legge in una nota – il capoluogo di Regione si appresta a ospitare un’altra grande artista del panorama musicale italiano: il 20 aprile infatti sul palcoscenico del Teatro Politeama salirà Fiorella Mannoia con il suo tour “La versione di Fiorella”. Per la cantante romana è un ritorno sui palcoscenici teatrali dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci saranno i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “Doc” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

concerto di Fiorella Mannoia – continua la nnota – seguiranno sempre al Teatro Politeama il 9 maggio quello di Mario Biondi e il 16 novembre lo spettacolo “Felicissimo show” di Pio e Amedeo. Ricordiamo inoltre che il concerto di Ermal Meta, inizialmente previsto per quest’anno è stato rinviato insieme all’intero tour dell’artista al 2023: l’esibizione al Teatro Politeama sarà infatti il 2 aprile. Le prevendite degli ultimi biglietti disponibili – conclude la nota – per assistere alla data calabrese del tour di Fiorella Mannoia, prodotto da Friends and Partners, sono disponibili attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes».