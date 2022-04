Tentato omicidio a Cosenza, due indagati scelgono il silenzio. Uno rende dichiarazioni spontanee

l’indagine

COSENZA Alex Simone (difeso dall’avvocato Francesco Boccia) e Andrea Carpino (difeso dall’avvocato Maurizio Nucci) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, Amedeo Lipari ha scelto il silenzio subito dopo aver reso delle dichiarazioni spontanee. Mattia Voltasio risulta ancora irreperibile. Si sono svolti, questa mattina, gli interrogatori di garanzia nei confronti dei quattro indagati per il tentato omicidio avvenuto in via Cesare Marini 19F a Cosenza (a pochi passi da Corso Mazzini) nella notte fra il 3 ed il 4 dicembre 2021 (qui la notizia). I militari della Compagnia Carabinieri di Cosenza – nelle scorse settimane – avevano dato esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di due custodie cautelari in carcere e due arresti domiciliari, nei confronti dei giovani ritenuti responsabili, a vario titolo, di “tentato omicidio in concorso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo”. Da quanto si è appreso, sarebbe stato uno degli indagati ad esplodere un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima che reagendo è riuscita parzialmente a deviare il proiettile verso parti non vitali: la mano e la coscia. (f.b.)