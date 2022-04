Un’altra notte di fuoco Corigliano Rossano, in fiamme il 22° mezzo dall’inizio dell’anno

incendi seriali

CORIGLIANO ROSSANO Anche questa notte, intorno alle 3, un mezzo è stato avvolto dalle fiamme a Corigliano Rossano. Si tratta di un furgone adibito a trasporto merci parcheggiato in contrada Frasso, non distante dalla statale 106 a Rossano.

È il 22esimo automezzo avvolto dalle fiamme in città dall’inizio dell’anno. Indagini come sempre a tutto campo e non si esclude che a colpire sia stata ancora una volta la banda del cerino.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di viale dei Normanni che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i luoghi. (lu.la.)